UFC 265. Льюис – Гане, Киеса – Люке, Алдо – Муньос. Онлайн трансляция

Главные события турнира на XSPORT.ua





8 августа на арене Toyota Center в Хьюстоне пройдет турнир UFC 265, в главном событии которого американец Деррик Льюис (25-8) и француз Сирил Гане (9-0) оспорят титул временного чемпиона в тяжелом весе.



Также в рамках шоу пройдут еще два очень интересных события. В рамках полусреднего веса Майкл Киеса (18-5) сразится с Висенте Люке (20-7-1). В легчайшем дивизионе экс-чемпион Жозе Алдо (29-7) испытает себя против Педро Муньоса (19-5).

Текстовая онлайн трансляция трех топовых поединков будет доступна в этой новости. Начало – 6:00.