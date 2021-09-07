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Александр Емельяненко: «Если бы была возможность, я бы подрался с Федором, и побил бы его»

Братья не общаются около 14 лет
MMA
13:58
Александр Емельяненко: «Если бы была возможность, я бы подрался с Федором, и побил бы его»
Александр Емельяненко / фото - Fighttime

Боец ММА тяжелой весовой категории Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях со старшим братом Федором. Россиянин признался, что не верит в примирение спустя 14 лет после раздора. В подкасте Hustle MMA Александр высказался о бое против «Последнего Императора».

«С Федором не общаемся уже очень давно, лет 14 – вообще не разговариваем. Один раз я ему позвонил, у него аж истерика началась. Я думал, он захлебнется в своих словах. Я выслушал его, положил трубку, и понял, что отношения нам еще долго не наладить.

«Вообще не верю в примирение. Мне очень комфортно и спокойно живется без Федора. Когда с Федором, нужно что-то под его дудку делать – плясать, угождать ему, ходить облизывать, чтобы он доволен всем этим был. А сейчас я ни от кого не завишу, сам по себе. И никакие Федоры поперек дороги у меня не стоят.

Если бы была возможность, я бы подрался с ним, и побил бы его. Здесь же мы выходим не на дуэль, стрелять друг друга, или резать ножами. Мы пропагандируем спорт, показываем мастерство, технику. На тренировках, когда мы раньше работали, мы работали прямо в полную силу, не жалея друг друга. Это тот же самый тренировочный процесс, только на ринге. Я в этом ничего такого не вижу. Но он откажется. Он не будет со мной драться, потому что все понимает».

Ранее стало известно, что Емельяненко-младший может провести поединок против 50-летнего Джеффа Монсона.
Антон Кривенко
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