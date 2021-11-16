Александр Емельяненко: «Нельзя перед Федором останавливаться и стоять»
Александр Емельяненко: «Федор был единственным, кому я проиграл схватку по самбо»
Российский тяжеловес в очередной раз опубликовал фото со своим легендарным братом
16 ноября 22:55
Александр Емельяненко / Фото - InstagramСкандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко вновь опубликовал в Instagram фото с родным братом Федором Емельяненко, под которым поздравил подписчиков с днем самбо.
«Поздравляю всех причастных с Международным днем Самбо! Занимательный факт: единственный оппонент по боевому самбо, которому я проиграл – брат Федор».
Накануне Емельяненко-старший ответил на вызов Роя Джонса-младшего и согласился провести выставочный бой с экс-чемпионом четырех весовых категорий.
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