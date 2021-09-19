Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова

Тяжеловес вышел против более легкого соперника

Александр Емельяненко - Артем Тарасов / Фото: Чемпионат

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в поединке, который прошел в клетке и перчатках MMA, но по правилам бокса, выиграл у блогера и бойца MMA Артема Тарасова.



В течение всего поединка Тарасов убегал от Емельяненко. При этом, во втором и третьем раундах блогер побывал в нокдаунах. Несмотря на то, что Александру не удалось выиграть нокаутом, но судьи были на его стороне.





Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко-младший проведет два боя против Сергея Харитонова.



