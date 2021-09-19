Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 3
Сегодня 19
Завтра 5
Футбол (18 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Бернли - Арсенал 0:1 Окончен
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Ланс - Лилль 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Бавария - Бохум 7:0 Окончен
19:30 Кельн - РБ Лейпциг 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Интер - Болонья 6:1 Окончен
21:45 Салернитана - Аталанта 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Атлетико - Атлетик 0:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Оболонь - Авангард -:- Отменен
13:15 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Окончен
15:30 Волынь - ВПК-Агро 1:0 Окончен
16:00 Подолье - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ингулец - Колос 0:2 Окончен
16:00 Ворскла - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ФК Мариуполь - Шахтер 0:5 Окончен
17:00 СК Днепр-1 - Верес 1:0 Окончен
19:30 Динамо - Александрия 1:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Мариуполь - Белый Барс 7:0 Окончен
Футбол (3 события из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал 0:0 2-й тайм
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 1-й тайм
18:30 Тоттенхэм - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако 2:2 Окончен
18:00 Марсель - Ренн -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя 0:1 1-й тайм
19:00 Лацио - Кальяри -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал 0:0 2-й тайм
17:15 Реал Сосьедад - Севилья -:- Запланирован
22:00 Валенсия - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень 4:1 Окончен
15:30 Агробизнес - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай -:- Запланирован
19:30 Заря - Черноморец -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Краматорск - Кременчуг 2:5 Окончен
17:00 Днепр - Рулав Одд -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Сокол -:- Запланирован

Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова

Тяжеловес вышел против более легкого соперника
MMA
15:35
Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова
Александр Емельяненко - Артем Тарасов / Фото: Чемпионат

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в поединке, который прошел в клетке и перчатках MMA, но по правилам бокса, выиграл у блогера и бойца MMA Артема Тарасова.

В течение всего поединка Тарасов убегал от Емельяненко. При этом, во втором и третьем раундах блогер побывал в нокдаунах. Несмотря на то, что Александру не удалось выиграть нокаутом, но судьи были на его стороне.


Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко-младший проведет два боя против Сергея Харитонова.

 

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Емельяненко Артем Тарасов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Емельяненко-младший проведет два поединка с Харитоновым. Одним ММА не ограничатся
Емельяненко-младший проведет два поединка с Харитоновым. Одним ММА не ограничатся
MMA
18 сентября 16:58
Исмаилов: «У Александра Емельяненко нет права драться со старшим братом Федором»
Исмаилов: «У Александра Емельяненко нет права драться со старшим братом Федором»
MMA
15 сентября 11:45
Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
MMA
9 сентября 16:15
Александр Емельяненко назвал причину поражения от Исмаилова
Александр Емельяненко назвал причину поражения от Исмаилова
MMA
8 сентября 13:49
Александр Емельяненко о том, почему Федор не перешел в UFC: «Страх. Просто из-за боязни проиграть»
Александр Емельяненко о том, почему Федор не перешел в UFC: «Страх. Просто из-за боязни проиграть»
MMA
8 сентября 11:39
Александр Емельяненко: «Если бы была возможность, я бы подрался с Федором, и побил бы его»
Александр Емельяненко: «Если бы была возможность, я бы подрался с Федором, и побил бы его»
MMA
7 сентября 13:58

Новости: MMA

Результаты UFC Fight Night 192: Победы Энтони Смита, Куцелабы и Царукяна
Результаты UFC Fight Night 192: Победы Энтони Смита, Куцелабы и Царукяна
16:11
«Рамбл» Джонсон отказался от боя против Немкова. Ему нашли замену в Литве
«Рамбл» Джонсон отказался от боя против Немкова. Ему нашли замену в Литве
15:47
Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова
Александр Емельяненко избил российского блогера Тарасова
15:35
Результаты Bellator 266: Дэвис одержал победу над Ромеро раздельным решением судей
Результаты Bellator 266: Дэвис одержал победу над Ромеро раздельным решением судей
08:15
Йоэль Ромеро без шансов уступил Филу Дэвису. Как это было
Йоэль Ромеро без шансов уступил Филу Дэвису. Как это было
07:19
Порье назвал предстоящий поединок с Оливейрой самым сложным в своей карьере
Порье назвал предстоящий поединок с Оливейрой самым сложным в своей карьере
18 сентября 21:39
Энтони Джонсон не выйдет на поединок с Немковым. Bellator – в поисках нового соперника россиянина
Энтони Джонсон не выйдет на поединок с Немковым. Bellator – в поисках нового соперника россиянина
18 сентября 17:58
Емельяненко-младший проведет два поединка с Харитоновым. Одним ММА не ограничатся
Емельяненко-младший проведет два поединка с Харитоновым. Одним ММА не ограничатся
18 сентября 16:58
Дураев проведет дебютный поединок в UFC на турнире в Абу-Даби
Дураев проведет дебютный поединок в UFC на турнире в Абу-Даби
18 сентября 15:58
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
21
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
38
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости