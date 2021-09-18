Официально. Харитонов проведет поединок с Мальдонадо на турнире PaRus FC
Емельяненко-младший проведет два поединка с Харитоновым. Одним ММА не ограничатся
Родной брат «Последнего императора» уверен в победе над своим злейшим врагом
16:58
Сергей Харитонов и Александр Емельяненко / Фото - YouTubeСкандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) сообщил, что проведет два поединка со своим главным соперником, ветераном ММА Сергеем Харитоновым (30-8).
«Менеджер Харитона буквально на днях позвонил моему менеджеру Азамату, предложил провести два боя – один по правилам бокса, другой по правилам ММА. В принципе, мы готовы и не отказываемся еще раз рубануть и отправить в зимнюю спячку Харитона. Правда, не знаю, когда эти бои состоятся – может быть это будет весенняя, или летняя спячка, но спать ему на ринге придется».
Напомним, в 2006 году в уже несуществующем промоушене Pride Емельяненко нокаутировал Харитонова в первом раунде.
Свой следующий поединок Емельяненко-младший проведет с блогером Артемом Тарасовым 18 сентября.
Ранее сообщалось, что Харитонов и бывший боец UFC бразилец Фабио Мальдонадо 6 ноября проведут очный поединок на турнире PaRus FC.