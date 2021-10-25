Федор Емельяненко: «Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня»
Александр Емельяненко: «Пока Федор в форме, он будет всех нокаутировать и побеждать»
Российский тяжеловес – о победе родного брата на турнире Bellator 269
08:59
Александр Емельяненко / Фото - championat.comСкандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) прокомментировал победу своего родного брата, легендарного бойца ММА Федора Емельяненко (40-6) над американцем Тимоти Джонсоном (15-8) на турнире Bellator 269.
«По ходу боя было видно, что Федор подошел в очень хорошей форме. Очень высокая, хорошая скорость у него была, не было лишних килограммов, которые обременяли и отягощали бы его во время поединка. Бой начался хорошо, с разменов, но Фёдор даже не пытался перевести в партер. Он показал, что очень хорошо доминирует в стойке, и нокаутировал своего соперника в первом раунде. Во-первых, перед Федором нельзя останавливаться во время боя. Во-вторых, нельзя идти с атакой. Он очень хорошо встречает и атакует. Пускай его соперники подбирают тактику и пытаются работать дальше. А, пока Федор в форме, он будет всех нокаутировать и побеждать».
Напомним, Емельяненко-старший подловил своего визави во время атаки в первом раунде, и двумя размашистыми боковыми завершил поединок. Видео нокаута.
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