Федор Емельяненко двумя боковыми завалил громилу Тимоти Джонсона

В главном событии шоу Bellator 269 легендарный тяжеловес Федор Емельяненко (40-6) победил Тимоти Джонсона (15-8).



Для окончания поединка Федору хватило двух минут. Емельяненко действовал в клетке первым номером, проверяя стойкость американца комбинационными выпадами. Россиянин подловил визави во время атаки, и двумя размашистыми боковыми завершил поединок.

Let's see that in slow-mo!



Fedor Emelianenko remains undefeated at home.#Bellator269 pic.twitter.com/vOaZOSuMCS