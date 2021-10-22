Александр Емельяненко сообщил, когда Федор нокаутирует Джонсона
Александр Емельяненко проведет поединок с Монсономом на голых кулаках. Есть дата
Ранее бойцы встречались в очном поединке по правилам ММА
11:27
Александр Емельяненко и Джефф Монсон / Фото - allboxing.ruСкандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в Instagram анонсировал поединок с ветераном ММА, американцем Джеффом Монсоном.
«10 декабря Россия против США. Емельяненко против Монсона».
Бой состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting на голых кулаках.
Первый поединок Емельяненко и Монсона состоялся 15 ноября 2012 года на турнире M-1 Challenge. В том бою победу сабмишеном одержал американец.
Накануне 40-летний Емельяненко выиграл бой у известного блогера Артема Тарасова единогласным решением судей.