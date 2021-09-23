Александр Емельяненко рассказал, почему перестал быть алкоголиком

Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в эфире подкаста Сережа и микрофон заявил, что его бывшая жена Полина стала причиной его решения завязать с алкоголем.



Я восстановил отношения с последней женой, Полиной. Она мне дала испытательный срок – один год. По-моему, 3-го или 4 сентября. Я даже записал и начал отсчет. Но я думаю, что ускорю этот процесс, и мы быстрее с ней распишемся. Мы венчаны, но надо еще и государственно оформить наши отношения, создать ячейку общества.

Я изменился, пусть она знает об этом. Она видит, что я меняюсь. Все мне надоело: я уже все видел, все прошел, чего только не делал».