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Александр Емельяненко рассказал, почему перестал быть алкоголиком

Всему виной стала любовь к бывшей жене

MMA
18:46
Александр Емельяненко рассказал, почему перестал быть алкоголиком
Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в эфире подкаста Сережа и микрофон заявил, что его бывшая жена Полина стала причиной его решения завязать с алкоголем.

«Долго находился в пике, в полете, в отдыхе. Пил? Немножко хулиганил, но и не без этого. Люблю отдохнуть, расслабиться. Сейчас у меня потихонечку оживает организм. Я в хорошей форме, но дальше она будет еще лучше. Я уже остановился с хулиганством: мне пьянствовать не разрешает бывшая жена.

Я восстановил отношения с последней женой, Полиной. Она мне дала испытательный срок – один год. По-моему, 3-го или 4 сентября. Я даже записал и начал отсчет. Но я думаю, что ускорю этот процесс, и мы быстрее с ней распишемся. Мы венчаны, но надо еще и государственно оформить наши отношения, создать ячейку общества.

Я изменился, пусть она знает об этом. Она видит, что я меняюсь. Все мне надоело: я уже все видел, все прошел, чего только не делал».

Напомним, ранее менеджер Емельяненко опубликовал видео, где можна увидеть, к какому ужасному состоянию привел Емельяненко алкоголизм.

Карен Агабекян
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Александр Емельяненко

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