Федор Емельяненко о переговорах с UFC: «Сказал, что хочу чуть больше денег»
Александр Емельяненко сообщил, когда Федор нокаутирует Джонсона
Россиянин даже предвидел ход поединка
17:48
БРАТЬЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО / Фото: РБК
Скандальный тяжеловес Александр Емельяненко дал прогноз на бой своего старшего брата Федора Емельяненко
против американца Тимоти Джонсона.
«Однозначно, я буду болеть за брата, за Федора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Я думаю, что Федор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон – ударник, поэтому борьбы здесь будет мало.
Федор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно, налетать как смерч. Будет, как ураган, сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами».
Напомним, бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве.
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