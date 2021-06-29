Чемпион Bellator Ярослав Амосов впервые после победы рассказал о своих дальнейших планах
Амосов: «Бой с Гегардом Мусаси? Не знаю»
Чемпион Bellator – о возможной смене дивизиона
11:21
Ярослав Амосов / Фото - eprimefeed.comНепобежденный чемпион Bellator в полусреднем дивизионе украинец Ярослав Амосов (26-0) в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» высказался о возможном переходе в средний вес ради поединка с обладателем титула Гегардом Мусаси (47-7-2).
«Я никогда не хотел зарабатывать миллионы. Хочется, чтобы хватало на жизнь, попутешестововать немного. То, что я козырь Bellator, – не знаю, это не мне решать. У меня закрадывались мысли, что меня кидали под пацанов, которых они хотели раскрутить. Это тот же Эд Рут, возможно, Логан Сторли. Это борцы, которых все знают. Бой с Гегардом Мусаси? Не знаю. Я пока о 84 кг не думал, а ниже вес я не сделаю. Я вешу много, но выгляжу маленьким. Думаю, в 84 кг мне пока нечего делать, хотя я тренируюсь со средневесами».
Напомним, на турнире Bellator 260 Амосов единогласным решением судей выиграл у бразильца Дугласа Лимы (32-9) и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.
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