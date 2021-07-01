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Амосов: «Джексон является более серьезным соперником чем Пейдж»
Ярослав намерен подраться именно с ямайцем
16:15
Ярослав Амосов / Фото: Bellator
Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) заявил что ямаец Джейсон Джексон (15-4) станет более тяжелым соперником чем звездный Майкл Пейдж (19-1). Слова украинца приводит портал MMA Fighting.
«Думаю, что из двух претендентов Джейсон Джексон является более серьезным. Джексон не просто так находится выше в рейтинге, ведь он дрался с большими пребятами. Мне кажется, что одной из причин всего этого является то, что он дерется намного чаще и все время поддерживает свои навыки в тонусе.
Мне кажется, что я просто сделаю то, что должен, ведь мне нужно защитить свой титул. Bellator предложит мне претендентов и устроит мою защиту».
Напомним, Амосов после поединка с Дугласом Лимой набрал 17 килограмм.
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