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Амосов: «Если бы предложили бой с Усманом – согласился бы»

Чемпион Bellator отметил отсутствие агрессии к своим соперникам

MMA
07:57
Амосов: «Если бы предложили бой с Усманом – согласился бы»
Ярослав Амосов / Фото - youtube.com
Новоиспеченный чемпион Bellator в полусреднем дивизионе Ярослав Амосов (26-0) в интервью Instagram-паблику «Большой куш» поделился мнением об обладателе титула UFC в этом же весе Камару Усмане (17-1).

«Если бы предложили с ним бой – согласился бы. Дрались бы. Чемпион не выбирает, с кем ему драться. Если предлагают – дерись. Нет бойцов, подраться с кем было бы для меня личным. Все мы на работе. Нет никакой агрессии к соперникам».


Также Амосов спрогнозировал результат предстоящего третьего поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Владимир Кириченко
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Теги

Ярослав Амосов Камару Усман

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