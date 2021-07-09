Амосов: «Выбрал бы бой за титул, а не деньги»
Амосов: «Если бы предложили бой с Усманом – согласился бы»
Чемпион Bellator отметил отсутствие агрессии к своим соперникам
07:57
Ярослав Амосов / Фото - youtube.comНовоиспеченный чемпион Bellator в полусреднем дивизионе Ярослав Амосов (26-0) в интервью Instagram-паблику «Большой куш» поделился мнением об обладателе титула UFC в этом же весе Камару Усмане (17-1).
«Если бы предложили с ним бой – согласился бы. Дрались бы. Чемпион не выбирает, с кем ему драться. Если предлагают – дерись. Нет бойцов, подраться с кем было бы для меня личным. Все мы на работе. Нет никакой агрессии к соперникам».
Также Амосов спрогнозировал результат предстоящего третьего поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
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