Дуглас Лима – монстр. Лучшие досрочные победы соперника украинца Амосова
Амосов и Лима взвесились накануне поединка на турнире Bellator 260
Украинский средневес может стать новым чемпионом одного из сильнейших промоушенов ММА в мире
19:57
Лима и Амосов / Фото - mmanews.comНа арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира Bellator 260, который состоится 12 июня.
Главным событием ивента станет титульный поединок в полусреднем дивизионе между чемпионом бразильцем Дугласом Лимой (32-8) и непобежденным украинцем Ярославом Амосовым (25-0).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира Bellator 260:
Основной кард:
Даглас Лима (169.75) – Ярослав Амосов (170)
Пол Дейли (175) – Джейсон Джексон (175)
Эйден Ли (145) – Аарон Пико (145.75)
Илара Джоанне (127.5) – Ванесса Порто (128)
Демаркус Джексон (170) – Марк Лемминджер (170.5)
Прелимы:
Леван Чохели (170) – Кайл Кратчмер (170.25)
Тайвэн Клэкстон (146) – Джастин Гонсалес (145)
Бобби Кинг (156) – Ник Ньюэлл (156)
Лукас Бреннан (146.5) – Мэтт Скибики (146)
Аманда Белл (145) – Марина Мохнаткина (145.5)
Алекс Полицци (205) – Густаво Трухильо (205.25)
Онлайн трансляция поединка Ярослава Амосова и Дугласа Лимы.
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