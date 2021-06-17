Макдональд: «Я хочу показывать впечатляющие, доминирующие выступления»
Амосов: «Макдональд – человек на которого я равнялся, а теперь мы деремся на плюс-минус одном уровне»
Ярослав отметил свой рост как бойца
13:54
Ярослав Амосов / Фото: Инстаграм
Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов
(26-0) рассказал YouTube-каналу Перший Козацький о своих взаимоотношениях с Рори Макдональдом (22-6-1), на которого равнялся в начале карьеры.
«Рори Макдональд был человеком на которого я равнялся. Но в один момент я начал понимать, что этот человек может быть моим соперником, потом он перешел в другую лигу и я просто отношусь к нему как спортсмену и мы с ним деремся на плюс-минус одном уровне и мы с ним начали общаться. Не то что мы друзья, но друг друга в социальных сетях мы поддерживаем: комментарии написать, поздравить. Он стал мне как знакомый, друг.
Я уверен в том, что я расту. Если я равнялся на человека, а теперь он становится моим соперником, то это рост».
Напомним, 18 июня Макдональд проведет поединок на турнире PFL против Глейсона Тибау.
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