Амосов: «Они думали, что я не смогу бороться все 5 раундов. Моя борьба на уровне самбо. Это самбо, детка»
Амосов: «Моя самая большая мотивация – чтобы я был чемпионом, когда родится мой сын»
Украинец завоевал титул Bellator в полусредем весе
10:08
Ярослав Амосов / Фото: Lucas Noonan / Bellator
Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) рассказал в интервью Youtube каналу Bellator PR, что мотивировало его в поединке за титул с Дугласом Лимой (32-9).
Я хотел, чтобы мой сын родился и я был чемпионом. Это была моя самая большая мотивация. Сейчас я могу свободно восстанавливаться, отдыхать, ждать своего сына и помогать своей жене.
Если бы я проиграл, мне было бы эмоционально очень сложно. Я бы просил опять бой, драться как можно скорее. Это было бы эмоционально тяжелое время для меня.
Амосов победил Лиму единогласным решением судей. Эмоции украинца после победы.
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