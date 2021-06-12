Амосов: «Моя самая большая мотивация – чтобы я был чемпионом, когда родится мой сын»

Ярослав Амосов / Фото: Lucas Noonan / Bellator

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) рассказал в интервью Youtube каналу Bellator PR, что мотивировало его в поединке за титул с Дугласом Лимой (32-9).



Если бы я проиграл, мне было бы эмоционально очень сложно. Я бы просил опять бой, драться как можно скорее. Это было бы эмоционально тяжелое время для меня.