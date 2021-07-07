Амосов – о бое Беринчик – Лобов: «Знаю обоих, будет интересная рубка»

Ярослав Амосов / фото - Parimatch

Чемпион Bellator в полусредней весовой категории Ярослав Амосов (26-0) поделился мыслями о дебюте Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) на голых кулаках против Артема Лобова. Украинец пожелала обоим бойцам обойтись без травм и показать красивый бой.

Но если красочный бой на голых кулаках, то это слишком много крови, слишком много мяса. Недавно был в жюри на турнире «Махача», впервые присутствовал на голых кулаках – жесть. Это реальная рубка. Там кровь, мясо, вырастает еще одна голова.

Пусть у них пройдет все как-то спокойно».