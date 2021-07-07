Амосов сделал прогноз на третий поединок Макгрегор – Порье
Амосов – о бое Беринчик – Лобов: «Знаю обоих, будет интересная рубка»
Чемпион Bellator пожелал коллегам обойтись без травм
18:31
Ярослав Амосов / фото - Parimatch
Чемпион Bellator в полусредней весовой категории Ярослав Амосов (26-0) поделился мыслями о дебюте Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) на голых кулаках против Артема Лобова. Украинец пожелала обоим бойцам обойтись без травм и показать красивый бой.
«Я знаю их обоих. Мне кажется, это будет интересная рубка. Не знаю, кто выиграет, и даже думать не хочу. Хочу просто посмотреть на бой. Можно говорить, что просто хочу увидеть красивый, красочный бой, какие-то такие слова.
Но если красочный бой на голых кулаках, то это слишком много крови, слишком много мяса. Недавно был в жюри на турнире «Махача», впервые присутствовал на голых кулаках – жесть. Это реальная рубка. Там кровь, мясо, вырастает еще одна голова.
Пусть у них пройдет все как-то спокойно».
Поединок Беринчик – Лобов состоится 24 июля.
Денис ранее показал фрагмент подготовки к бою.
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