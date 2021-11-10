Амосов объяснил, почему не смотрел бой Усмана и Ковингтона

Ярослав Амосов / Фото: Twitter

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) в интервью YouTube-каналу Разрешите вас перебить объяснил, почему не смотрел поединок чемпиона UFC Камару Усмана (20-1) с Колби Ковингтоном (16-3).



Я могу его потом найти где-то в интернете, если уж мне надо будет. Если бы друзья собирались смотреть, то может быть. И то не в данный момент, потому что сейчас я молодой отец. Это время хочется провести с ребенком, выспаться и пойти погулять с семьей на природе.

Я видел бой Камару Усмана с Гилбертом Бернсом и частично смотрел его первый поединок с Ковингтоном».