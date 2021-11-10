Амосов: «Было какое-то предложение от UFC, но я почему-то понял, что отношение там ко мне несерьезное»
Амосов объяснил, почему не смотрел бой Усмана и Ковингтона
Эти парни сильнейшие бойцы в весе украинца
12:52
Ярослав Амосов / Фото: Twitter
Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) в интервью YouTube-каналу Разрешите вас перебить
объяснил, почему не смотрел поединок чемпиона UFC Камару Усмана
(20-1) с Колби Ковингтоном (16-3).
«Во время второго поединка Усман – Ковингтон я видел примерно последний сон. Это люди, которые находятся в моем весе, но в другой организации. Если бы это был бой в Bellator, я бы мог посмотреть. Но так как это другая лига, большого смысла смотреть его в онлайне нет.
Я могу его потом найти где-то в интернете, если уж мне надо будет. Если бы друзья собирались смотреть, то может быть. И то не в данный момент, потому что сейчас я молодой отец. Это время хочется провести с ребенком, выспаться и пойти погулять с семьей на природе.
Я видел бой Камару Усмана с Гилбертом Бернсом и частично смотрел его первый поединок с Ковингтоном».
Напомним, ранее Усман выиграл у Ковингтона судейским решением.
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