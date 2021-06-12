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Амосов: «Они думали, что я не смогу бороться все 5 раундов. Моя борьба на уровне самбо. Это самбо, детка»

Новоиспеченный чемпион Bellator разобрал поединок с Лимой
MMA
09:49
Амосов: «Они думали, что я не смогу бороться все 5 раундов. Моя борьба на уровне самбо. Это самбо, детка»
Ярослав Амосов / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Новоиспеченный чемпион Bellator в полусреднем дивизионе Ярослав Амосов (26-0) в интервью пресс-службе промоушена прокомментировал победу единогласным решением судей над бразильцем Дугласом Лимой (32-9).

«Многие думали, что в этом бою у меня будут не очень хорошие кондиции. Люди понимали, что моя борьба лучше, но они думали, что я не смогу бороться все 5 раундов. Я не могу сказать, что проборолся все 5, нужно еще пересмотреть бой. Половину раундов я старался драться, а другую половину я действовал по указаниям своего угла. Все думали, что не получится, потому что мой последний бой был тяжелым, но никто не знает о ситуации в моей последней подготовке, наверное, поэтому я не был фаворитом в этом бою. Сейчас вы увидели, что я могу бороться все 5 раундов. Моя борьба на уровне самбо. Это самбо, детка.  Был один опасный момент, но я верил, что он его не сделает, потому что я понимал, что это 5 раунд и у него не так много сил осталось».


Амосов стал первым украинским чемпионом в Bellator.

Статистика ударов в поединке Амосов – Лима.
Владимир Кириченко
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Ярослав Амосов Дуглас Лима

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