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Амосов стал номинантом премии MMA Awards на звание лучшего бойца года

Украинец также является номинантом в категориях «Прорыв года» и «Международный боец года»
MMA
12:30
Амосов стал номинантом премии MMA Awards на звание лучшего бойца года
Ярослав Амосов / фото - twitter.com

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) номинирован на звание «Лучший боец года» от MMA Awards.

Амосов также является номинантом в категориях «Прорыв года» и «Международный боец года».

На звание лучшего бойца года также претендуют Камару Усман, Брендон Морено, Чарльз Оливейра и Ян Блахович.

У женщин в этой номинации представлены Маккензи Дерн, Кайла Харрисон, Роуз НамаюнасВалентина Шевченко и Манон Фиорот.

В категории «Прорыв года» также представлены Хамзат Чимаев, Иржи Прохазка, Брендон Морено и Кевин Холланд.

Номинанты на звание «Международный боец года»: Амосов, Исраэль Адесанья, Вадим НемковРоберт Уиттакер и Ян Блахович.

Проголосовать за Ярослава Амосова можно здесь.

Рене Тер Велде
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