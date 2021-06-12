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Амосов уничтожил Лиму. Украина впервые в истории получила чемпиона топ организации

Ярослав доминировал над соперником весь бой

MMA
06:47
Амосов уничтожил Лиму. Украина впервые в истории получила чемпиона топ организации
Ярослав Амосов

В Анкасвилле (США) на турнире Bellator 260 украинец Ярослав Амосов (26-0) выиграл единогласным решением судей у бразильца Дугласа Лимы (32-9) и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

Амосов понимал, что ему предстоит бой с одним из лучших ударников, и поэтому с первого раунда он начал переводить бой в партер. Всего у Ярослава за бой было пять тейкдаунов – по одному в каждом раунде. И когда украинец оказывался на сопернике, то уже не отпускал, нанося тому урон.

По итогам пяти доминирующих раундов судьи отдали победу украинцу: 50:46, 49:46, 49:46.

Более детально о матче можно прочесть в текстовой онлайн трансляции матча.

Карен Агабекян
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Теги

Ярослав Амосов Bellator 260 Дуглас Лима

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