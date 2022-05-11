Украинский чемпион Амосов под обстрелами обратился к россиянам: «Я не знаю, как народ Украины будет прощать россию»
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
Ярослав від початку війни служив у територіальній обороні Ірпеня
07:45
Ярослав Амосов / Фото: Bellator
Чемпіон Bellator Ярослав Амосов (26-0) розповів, що після припинення обстрілів у Ірпені намагається повернути свою спортивну форму. Слова українця приводить CNN.
Як тільки бої в Ірпені почали затихати, Амосов повернувся до занять змішаними єдиноборствами.
«Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися. Хочу, щоб вся наша країна повернулася до колишнього життя, і я хочу захистити свій пояс.
Україна після закінчення війни? Для кожного громадянина України вона буде виглядати як найкраща країна у світі, найкрасивіша і найулюбленіша».
Нагадаємо, 13 травня українець повинен був провести захист титулу проти Майкла Пейджа, але знявся через повномасштабне вторгнення росіян, які зруйнували його рідний Ірпінь.
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