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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»

Ярослав від початку війни служив у територіальній обороні Ірпеня
MMA
07:45
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
Ярослав Амосов / Фото: Bellator

Чемпіон Bellator Ярослав Амосов (26-0) розповів, що після припинення обстрілів у Ірпені намагається повернути свою спортивну форму. Слова українця приводить CNN.

Як тільки бої в Ірпені почали затихати, Амосов повернувся до занять змішаними єдиноборствами.

«Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися. Хочу, щоб вся наша країна повернулася до колишнього життя, і я хочу захистити свій пояс.

Україна після закінчення війни? Для кожного громадянина України вона буде виглядати як найкраща країна у світі, найкрасивіша і найулюбленіша».

Нагадаємо, 13 травня українець повинен був провести захист титулу проти Майкла Пейджа, але знявся через повномасштабне вторгнення росіян, які зруйнували його рідний Ірпінь.

Карен Агабекян
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