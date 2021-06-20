Андерсон Силва: «Думаю, что с ММА все кончено»
Андерсон Силва: «Не может быть такого, чтобы я вышел в ринг и не выложился на максимум»
Бразилец отметил работу своего тренера
12:59
Андерсон Силва / Фото: Bloody Elbow
Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва (2-1, 1 КО в боксе) высказался о победе над экс-чемпионом мира по боксу Хулио Сезаром Чавесом-младшим (52-5-1, 34 КО). Слова «Паука» приводит портал MMA Fighting.
«Я очень счастлив. В первую очередь хочу поблагодарить моего тренера, усердно работавшего со мной.
Я обожаю бои, а бокс – моя мечта на многие-многие годы. Поэтому я всегда буду отдавать дань уважения этому виду единоборств. Не может быть такого, чтобы я вышел в ринг и не выложился на максимум».
Напомним, ранее появилась статистика попаданий в поединке Силвы и Чавеса.
Комментарии 0