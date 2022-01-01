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Антипрививочник Харитонов прошел вакцинацию от COVID-19, чтобы иметь шанс драться в США

Следующий бой тяжеловес проведет в промоушене Хабиба
MMA
01 января 11:01
Антипрививочник Харитонов прошел вакцинацию от COVID-19, чтобы иметь шанс драться в США
Сергей Харитонов / Фото: РБК

Ветеран тяжелого веса Сергей Харитонов высказался о том, почему вакцинировался против коронавируса COVID-19, являясь противником вакцинаций.

«Мне пришлось вакцинироваться. Я против любого рода прививок, но пришлось вакцинироваться. А куда денешься? Пришлось, никуда не денешься. Или будешь сидеть невьездным в Америку.

Название вакцины уточнять не нужно. В Америку сейчас можно въехать, только уколов четыре вида прививок. Там легко все посмотреть. Там есть Pfizer, Johnson и еще пару прививок. Мне пришлось наступить себе на горло.

Я и сейчас отрицаю, я против прививок. Нас поставили перед фактом, и нам приходится вакцинироваться».

Напомним, Харитонов 28 января в Майами проведет поединок с экс-чемпионом К-1, суринамцем Тайроном Спонгом.

 

Карен Агабекян
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