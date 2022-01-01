Антипрививочник Харитонов прошел вакцинацию от COVID-19, чтобы иметь шанс драться в США

Сергей Харитонов / Фото: РБК

Ветеран тяжелого веса Сергей Харитонов высказался о том, почему вакцинировался против коронавируса COVID-19, являясь противником вакцинаций.



Название вакцины уточнять не нужно. В Америку сейчас можно въехать, только уколов четыре вида прививок. Там легко все посмотреть. Там есть Pfizer, Johnson и еще пару прививок. Мне пришлось наступить себе на горло.

Я и сейчас отрицаю, я против прививок. Нас поставили перед фактом, и нам приходится вакцинироваться».