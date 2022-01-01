Харитонов: «Будем готовиться и надеемся, что завалим Спонга»
Антипрививочник Харитонов прошел вакцинацию от COVID-19, чтобы иметь шанс драться в США
Следующий бой тяжеловес проведет в промоушене Хабиба
01 января 11:01
Сергей Харитонов / Фото: РБК
Ветеран тяжелого веса Сергей Харитонов высказался о том, почему вакцинировался против коронавируса COVID-19, являясь противником вакцинаций.
«Мне пришлось вакцинироваться. Я против любого рода прививок, но пришлось вакцинироваться. А куда денешься? Пришлось, никуда не денешься. Или будешь сидеть невьездным в Америку.
Название вакцины уточнять не нужно. В Америку сейчас можно въехать, только уколов четыре вида прививок. Там легко все посмотреть. Там есть Pfizer, Johnson и еще пару прививок. Мне пришлось наступить себе на горло.
Я и сейчас отрицаю, я против прививок. Нас поставили перед фактом, и нам приходится вакцинироваться».
Напомним, Харитонов 28 января в Майами проведет поединок с экс-чемпионом К-1, суринамцем Тайроном Спонгом.
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