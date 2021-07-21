Барнетт хочет подраться с Федором Емельяненко в России

Джош Барнетт / Фото: mmafighting

Легендарный ветеран ММА Джош Барнетт (35-8) заявил, что готов стать соперником Федора Емельяненко (39-6) на первом шоу организации в России.



Лично я даже рад за Федора, считаю, что он заслужил все это и еще немного. Если вдруг кто не помнит, я его друг, поддерживаю Федора и хочу, чтобы он получил от жизни максимум.

Даже если мне посчастливится получить этот матч и придется выступить в Москве, я ничего не потеряю. Мне действительно понравилось в России в те времена, когда доводилось работать там, у меня там большая фан-база.

Фактически это веский аргумент в пользу того, почему Федор должен драться со мной: мы оба в числе самых известных тяжеловесов в России. Нет ничего лучше, чем подраться с местным героем на его заднем дворе. Победа, поражение или ничья – я думаю, это прекрасная возможность не только для меня, но и для Федора, потому что если это его последний поединок, то лучше всего подраться с тем, кому не наплевать на тебя и кто будет уважать тебя, даже если победит.

Я не охочусь за его именем и наследием, не хочу, чтобы в этом матче был хоть какой-то негатив по отношению к Федору».