Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 6
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Украина - Австрия 0:1 Окончен
19:00 Македония - Нидерланды 0:3 Окончен
22:00 Россия - Дания 1:4 Окончен
22:00 Финляндия - Бельгия 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 1:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:103 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Чехия - Англия -:- Запланирован
22:00 Хорватия - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 8:0 Окончен
Теннис (5 событий из 199) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
12:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк -:- Запланирован
12:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина -:- Запланирован
15:00 Дарья Касаткина - Вера Звонарева -:- Запланирован
16:15 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова -:- Запланирован
17:40 Петра Мартич - Белинда Бенчич -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша -:- Запланирован
19:00 Словакия - Испания -:- Запланирован
22:00 Португалия - Франция -:- Запланирован
22:00 Германия - Венгрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Белфорт после Де Ла Хойи намерен провести боксерский бой с Андерсоном Силвой

«Феномен» хочет поквитаться с «Пауком» за тяжелый нокаут
MMA
10:55
Белфорт после Де Ла Хойи намерен провести боксерский бой с Андерсоном Силвой
Витор Белфорт / Фото: ONE FC

44-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт (26-14) заявил порталу bjpenn.com о желании провести в боксе реванш с 46-летним экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой (34-11), которому он проигрывал нокаутом 5 февраля 201 года.

«Думаю, что мы встретимся с ним по правилам бокса. Фанаты обожают такие реванши, но это не то блюдо, которое нравится нам. Это блюдо, которое нравится вам. Андерсону Силве я могу сказать только одно: скоро увидимся».

Напомним, 11 сентября Белфорт проведет выставочный поединок против легендарного боксера Оскара Де Ла Хойи.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Витор Белфорт Андерсон Силва

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Андерсон Силва хочет боксировать с братьями Полами
Андерсон Силва хочет боксировать с братьями Полами
MMA
21 июня 08:03
Чавес-младший о бое с Силвой: «Можно было дать ничью»
Чавес-младший о бое с Силвой: «Можно было дать ничью»
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 14:05
Андерсон Силва: «Не может быть такого, чтобы я вышел в ринг и не выложился на максимум»
Андерсон Силва: «Не может быть такого, чтобы я вышел в ринг и не выложился на максимум»
MMA
20 июня 12:59
Статистика ударов в бою Силвы и Чавеса-младшего. Куда смотрели судьи?
Статистика ударов в бою Силвы и Чавеса-младшего. Куда смотрели судьи?
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:10
«Давай, бей! Чего промазал?» Как 46-летний экс-чемпион UFC издевался над Чавесом-младшим
«Давай, бей! Чего промазал?» Как 46-летний экс-чемпион UFC издевался над Чавесом-младшим
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 10:45
Альварес поздравил Андерсона Силву с победой
Альварес поздравил Андерсона Силву с победой
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 10:04

Новости: MMA

Федор Емельяненко находится в США, где обсудит свой следующий поединок в Bellator
Федор Емельяненко находится в США, где обсудит свой следующий поединок в Bellator
11:06
Белфорт после Де Ла Хойи намерен провести боксерский бой с Андерсоном Силвой
Белфорт после Де Ла Хойи намерен провести боксерский бой с Андерсоном Силвой
10:55
Глава PFL о дебюте Шилдс в MMA: «Ей еще есть чему поучиться»
Глава PFL о дебюте Шилдс в MMA: «Ей еще есть чему поучиться»
10:15
Алджамейн Стерлинг показал актуальную форму
Алджамейн Стерлинг показал актуальную форму
21 июня 22:00
Файткард турнира UFC Fight Night 190
Файткард турнира UFC Fight Night 190
21 июня 17:40
Ракич: «Блахович для меня еще более удобный соперник, чем Сантос»
Ракич: «Блахович для меня еще более удобный соперник, чем Сантос»
21 июня 14:20
Александр Емельяненко поддержал Россию в матче с Данией
Александр Емельяненко поддержал Россию в матче с Данией
21 июня 13:40
Блахович: «Я хочу оформить нокаут в бою с Тейшейрой»
Блахович: «Я хочу оформить нокаут в бою с Тейшейрой»
21 июня 12:59
Исмаилов получит сумму из восьми цифр за реванш с Минеевым
Исмаилов получит сумму из восьми цифр за реванш с Минеевым
21 июня 10:59
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
7
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости