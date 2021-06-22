Де Ла Хойя после Белфорта вызовет на реванш Мейвезера
Белфорт после Де Ла Хойи намерен провести боксерский бой с Андерсоном Силвой
«Феномен» хочет поквитаться с «Пауком» за тяжелый нокаут
10:55
Витор Белфорт / Фото: ONE FC
44-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт (26-14) заявил порталу bjpenn.com
о желании провести в боксе реванш с 46-летним экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой (34-11), которому он проигрывал нокаутом 5 февраля 201 года.
«Думаю, что мы встретимся с ним по правилам бокса. Фанаты обожают такие реванши, но это не то блюдо, которое нравится нам. Это блюдо, которое нравится вам. Андерсону Силве я могу сказать только одно: скоро увидимся».
Напомним, 11 сентября Белфорт проведет выставочный поединок против легендарного боксера Оскара Де Ла Хойи.
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