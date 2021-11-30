Чимаев: «Я по-любому доберусь до Бернса и до всех остальных»
Бернс: «Я должен шокировать всех фанатов UFC»
Топовый бразилец вновь намерен сразиться за чемпионский пояс организации
19:58
Гилберт Бернс / Фото - UFCБывший претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе, бразильский боец Гилберт Бернс (20-4) рассказал о своих планах относительно завоевания чемпионского пояса.
Цитирует Бернса MMA Fighting.
«Мне кажется, что две уверенные и яркие победы вернут меня к титульному бою. Безусловно, тут многое зависит и от соперников, которые должны соответствовать уровню. Они должны быть в топах дивизиона. Я уже имел возможность бороться за титул, но я ее упустил. Я неплохо начал, но в итоге проиграл техническим нокаутом. Мне просто нужно побеждать уверенно и в более доминирующем стиле. Я должен шокировать всех фанатов UFC».
Напомним, что Бернс свой последний поединок провел в июле этого года, где он победил единогласным решением судей Стивена Томпсона.
РанееБернс отказался от боя со своим соотечественником Висенте Люке.
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