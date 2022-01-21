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Биспинг назвал пятерку величайших тяжеловесов в истории UFC
Нганну в список не попал
19:47
Майкл Биспинг / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг на своем YouTube канале опубликовал список лучших тяжеловесов в истории промоушена.
Топ-5 от Биспинга:
5-е место – Фабрисио Вердуму (24-9);
4-е место – Рэнди Кутюр (19-11);
3-е место – Джуниор дос Сантос (21-9);
2-е место – Кейн Веласкес (14-3);
1-е место – Стипе Миочич (20-4);
Стоит отметить, что действующий лидер тяжелого веса Фрэнсис Нганну (16-3), который отобрал титул у Миочича, а ранее побеждал дос Сантоса и Веласкеса, в этот список не попал.
Напомним, Майкл Биспинг мог провести бой с Джейком Пол.
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