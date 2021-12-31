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«Он исчез, не ожидая, что я соглашусь». Майкл Биспинг мог провести бой с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC уверен, что мог бы победить эпатажного блогера
MMA
31 декабря 2021г. 17:59
«Он исчез, не ожидая, что я соглашусь». Майкл Биспинг мог провести бой с Джейком Полом
Майкл Биспинг / фото - Getty Images

Комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг утверждает, что известный YouTube блогер Джейк Пол предлагал ему провести поединок, но когда Биспинг согласился – Пол отказался от этой идеи. Цитирует бойца портал Sportskeeda.

«Я могу победить Джейка Пола. Я наверняка это знаю. Без тени сомнения, это факт. Джейк Пол предложил мне бой, и я сказал, что подерусь с ним. Я ответил: «Я проведу бой с тобой. Я открыт для этого». Он исчез, не ожидая, что я дам ему такой ответ, не так ли?»

Напомним, Биспинг назвал самый большой апсет в истории UFC.

Михаил Рыбак
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