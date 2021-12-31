Джейк Пол рассказал, почему ему не интересен бой с Фьюри
«Он исчез, не ожидая, что я соглашусь». Майкл Биспинг мог провести бой с Джейком Полом
Бывший чемпион UFC уверен, что мог бы победить эпатажного блогера
31 декабря 2021г. 17:59
Майкл Биспинг / фото - Getty Images
Комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг утверждает, что известный YouTube блогер Джейк Пол предлагал ему провести поединок, но когда Биспинг согласился – Пол отказался от этой идеи. Цитирует бойца портал Sportskeeda.
«Я могу победить Джейка Пола. Я наверняка это знаю. Без тени сомнения, это факт. Джейк Пол предложил мне бой, и я сказал, что подерусь с ним. Я ответил: «Я проведу бой с тобой. Я открыт для этого». Он исчез, не ожидая, что я дам ему такой ответ, не так ли?»
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