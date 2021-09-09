Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей
Блахович больше не намерен ждать поединка с Джонсом
Чемпиону UFC стала неинтересна американская звезда ММА
19:21
Ян Блахович / Фото - UFCДействующий чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Ян Блахович (28-8) заявил, что больше не имеет желание выходить в октагон с бывшим обладателем титула в этом весе Джоном Джонсом (26-1).
Цитирует Блаховича MMA Junkie.
«Я больше не жду боя с Джонсом, этот разговор окончен. Нет смысла больше об этом говорить. Может, он вообще перестанет драться, или будет это делать только в тяжелом или полутяжелом весе, я не знаю. Не знаю, что Джонс собирается делать, я забыл о нем».
Ранее поляк заявлял, что намерен провести поединок с Джонсом в любом дивизионе.
Напомним, что Блахович следующий поединок проведет 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ), в главном событии турнира UFC 267. Его соперником станет опытный бразилец Гловер Тейшейра.
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