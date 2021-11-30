Блахович: «Я ничего не сделал, чтобы остановить Тейшейру»
Блахович и Ракич могут провести поединок в марте 2022 года
Бывший чемпион UFC готов к любым вызовам
16:56
Ракич и Блахович / Фото - sparkchroniclesЭкс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Ян Блахович (28-9) назвал возможную дату поединка с третьим номером рейтинга Александром Ракичем (14-2).
Цитирует Блаховича MiddleEasy.
«Свой следующий бой я хочу провести в марте. У нас бы получился великолепный бой с Ракичем. Это очень хороший, молодой и сильный боец. В нашем весе все бойца из топ-10 – крутые парни. Я готов сразиться с каждым из них. Ракич – самый отличный вариант на следующий бой, но посмотрим что будет в итоге».
Ранее уже сообщалось о том, что бой между Блаховичем и Ракичем находится в разработке.
Напомним, Блахович 30 октября на UFC 267 проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре. Ракич сейчас ведет серию из двух побед над Энтони Смитом и Тиаго Сантосом.
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