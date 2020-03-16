Блахович рассказал, когда Адесанья может рассчитывать на реванш
Блахович: «Я знал, что у UFC планы на Адесанью, но мне все равно»
Чемпион UFC – о победе над именитым середневесом
10:58
Ян Блахович и Исраэль Адесанья / фото - FightHype
Чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович (28-8) поделился впечатлениями от победы над Исраэлем Адесаньей (20-1). Цитирует Блаховича портал Bjpenn.
«Да, я знал, что у них были какие-то планы относительно Исраэля. Возможно, в случае победы, он должен бы встретиться с Джоном Джонсом. Но, и все же, я нарушил их планы. В любом случае, победа лучше за поражение. В UFC теперь всегда будет план B, если со мной дерется их звезда.
Я понимаю, это бизнес. Адесанья одна из самых ярких звезд UFC. Возможно для них лучше мое поражение, но мне все равно. Для меня главное победа».
Напомним, Блахович рассказал, когда даст реванш Адесанье.