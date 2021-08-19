Бой ненависти и вражды. Александр Емельяненко назвал имя желаемого соперника в Bellator

С этим противником тяжеловес враждует уже 15 лет

Александр Емельяненко / Фото: Allboxing

Скандальный ветеран российского MMA Александр Емельяненко заявил в интервью YouTube-канала Ушатайка, что на турнире Bellator в Москве готов дать реванш одному из своих злейших врагов Сергею Харитонову.

«В Москве будет проходить турнир Bellator, и я попросил своего менеджера подать заявку на участие. Сейчас они ее рассматривают. Возможно, меня допустят, и я буду выступать. Хочу выступить против хорошего, сильного соперника. Харитонов тоже сгодится. Его бой с Чейком Конго я смотреть не буду. Я не смотрю такие поединки. Это не тот оппонент, за которым я наблюдаю».

Отметим, что Емельяненко побеждал Харитонова в сентябре 2006 года на турнире Pride FC. С тех пор между бойцами очень плохие отношения и они не устают поливать друг друга грязью в СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко должен подраться с популярным российским блогером.