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Брансон: «Я хочу заставить Адесанью съесть свои слова»

Американец готов провести реванш с чемпионом UFC
MMA
08:40
Брансон: «Я хочу заставить Адесанью съесть свои слова»
Дерек Брансон / фото - Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон (23-7) заявил, что готов провести матч-реванш с чемпионом UFC в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей (21-1) на его территории. В интервью MMA Junkie Дерек подтвердил свои намерения, а также заявил, что не сомневается в своей победе.

«Я просто очень сильно хочу этого боя и не сомневаюсь, что смогу выполнить свою работу. Я шокирую всех. Я хорошо умею зайти на задний двор своего соперника и заставить замолчать толпу. Это идеальный сценарий, когда я проведу бой с Адесаньей на его территории, отомщу за проигрыш в нашем первом поединке и наконец, получу свой титул».

После победы над британцем Дарреном Тиллем (18-4-1), Дерек бросил вызов Адесанья, и чемпион быстро ответил, намекнув, что не считает его достойным кандидатом на бой с ним. Брансон отреагировал на слова Исраэля.

«Я хочу заставить Адесанью съесть свои слова. После нашего боя он получит прозвище, которое останется с ним навсегда. Думаю, это может стать одним из самых масштабных поединков в истории UFC в среднем весе. Я буду готов к этому бою.

После нашего первого поединка у меня остался кислый привкус. Обо мне тогда сложилось не очень хорошее впечатление. Вокруг Адесаньи много шумихи, много импульса, я хотел бы все это немного остудить».

Дерек Брансон досрочно остановил Даррена Тилла в главном событии турнира UFC Fight Night 191.


Рене Тер Велде
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Теги

Дерек Брансон Даррен Тилл Исраэль Адесанья

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