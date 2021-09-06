Бывший чемпион АСВ: «Чарльз Оливейра очень хорош, но в нескольких поединках он в тяжелых ситуациях не вывозил»

Юсуф Раисов считает, что чемпион UFC может сломаться психологически в предстоящем бою с Порье

Чарльз Оливейра / фото - mmajunkie.usatoday.com Бывший чемпион АСВ в полулегком весе Юсуф Раисов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8-1) в предстоящем бою с Дастином Порье (28-6-1) может сломаться психологически. «Я считаю, что действующий чемпион и Дастин Порье - очень хорошие бойцы. Они будут сейчас биться за титул. Это хороший, равный поединок. Действующий чемпион тоже очень хорош, но в нескольких своих поединках он в тяжелых ситуациях не вывозил. Посмотрим, может быть, он ментально окреп. Перспективы Конора Макгрегора? Я даже не знаю. Не хотел бы о нем вообще говорить. Сейчас я не слежу за ним как за бойцом. Он был хорошим атлетом в свое время, но сейчас я бы не сказал, что он заряжен на победу». Чарльз Оливейра проведет поединок с Дастином Порье в декабре.

Рене Тер Велде