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Чемпион WWFC: «У Амосова борцовская и ударная техника на высшем уровне, он возьмет титул чемпиона»

Потеря верит  в соотечественника в бою против Лимы
MMA
20:51
Чемпион WWFC: «У Амосова борцовская и ударная техника на высшем уровне, он возьмет титул чемпиона»
Ярослав Амосов / фото - Fight Wave

Чемпиона полутяжелого дивизиона украинского промоушена WWFC Игорь Потеря (18-2) в интервью ресурсу Undefeated дал свой прогноз на титульный поединок соотечественника Ярослава Амосова (25-0). Украинец накануне боя перевесил соперника и Потеря верит в его победу.

«Ярослав – очень талантливый спортсмен, кроме этого он очень трудолюбивый. Всегда выкладывается по полной!

Как борцовская, так и ударная техника украинца находятся на самом высоком уровне. Он всегда показывает себя хорошо во всех аспектах боя. Убежден, бой против Лимы не станет исключением.

Ожидаю, что Ярослав возьмет титул чемпиона Bellator в полусреднем весе и больше не отдаст пояс никому!»  

За трансляцией поединка Амосов - Лима следите 12 июня в онлайн-трансляции на XSPORT, начиная с 04:00. 

Антон Кривенко
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Ярослав Амосов Дуглас Лима

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