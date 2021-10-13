Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»

Елена Овчинникова – о потенциальной смене гражданства

Елена Овчинникова / фото - Instagram бойца

Чемпионка по смешанным боевым искусствам, чемпионка мира по кикбоксингу и тайскому боксу, боец ММА Елена Овчинникова призналась, что всерьез задумывается о смене гражданства.

Украинка недовольна тем фактом, что, несмотря на всемирную известность, власти активно не обращают на нее внимания, отказываясь помогать в развитии в стране ее вида спорта.

«Сильно прикипела к Украине. Возможно, это во мне говорит патриотизм. Но в последнее время часто задумываюсь, почему бы не поехать за границу и не выступать под флагом другой страны. Там у меня гораздо больше признания и плюсов. Сейчас я в раздумьях. Еще есть время пока залечиваю травму, попробую дальше биться в дверцы разных учреждений. Но, если ничего не получится, я все же буду покидать нашу страну».

Напомним, паралимпиец Крипак удостоился награды Героя Украины