Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020
Заслужено. Паралимпиец Крипак удостоился награды Героя Украины
Максим стал самым титулованным участником Игр-2020
13:23
Максим Крипак / Фото - FacebookПрезидент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины многократному чемпиону Паралимпийских игр в Токио Максиму Крипаку.
«На играх в Токио засияла звезда Максима Крипака. Наш украинский пловец получил 7 наград. Это большой результат. Он улучшил рекорд, который держался 11 лет, был признан лучшим спортсменом XVІ Паралимпийских игр. Максим – 10-кратный паралимпийский спортсмен Украины. В одном интервью Максим сказал, что его пример для подражания – это пример великого спортсмена Майкла Фелпса. Ты сказал, что хочешь стать лучше него. Да не обидится на нас Фелпс, но ты точно лучше. Он – герой другого государства. Ты – наш герой, и отныне – герой Украины».
На Паралимпийских играх в Токио Крипак завоевал 5 золотых медалей: в комплексном плавании на 200 м, на 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем. Также он завоевал серебро на 50 м вольным стилем и бронзу в эстафете.
Всего на счету Крипака 15 медалей Паралимпиад (10 из них – золотые).
Напомним, Максим стал самым титулованным участником Паралимпийских игр-2020.
Комментарии 1