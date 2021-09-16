Валентина Шевченко: «В будущем вы увидите, как 2 сестры будут владеть поясами UFC»
Чемпионка UFC не хочет возобновлять карьеру в профессиональном боксе
Валентина Шевченко намерена продолжить свой путь в ММА
16 сентября 19:54
Валентина Шевченко / Фото - allboxingЧемпионка наилегчайшего женского веса UFC Валентина Шевченко (20-3) заявила, что не намерена переходить в профессиональный бокс.
Цитирует Шевченко SportsKeeda.
«Не вижу причин, по которым я должна возобновить боксерскую карьеру. У меня примерно 12 профессиональных боев в боксе. Я могу точно сказать, что это такое. Я чемпионка UFC и сражаюсь в ММА, где техника – это все. Здесь бойцы должны хорошо владеть всеми боевыми искусствами. Ты должен быть идеальным боксером, бойцом муай-тай, кикбоксером и борцом. Все эти и многие другие боевые искусства должны быть в твоем арсенале. Переход в бокс, я рассматриваю, как понижение в классе».
Напомним, Шевченко провела два поединка по правилам профессионального бокса и в обоих одержала победу нокаутом.
Ранее Валентина не согласилась с мнением непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова относительно присутствия ринг-герлз на поединках.