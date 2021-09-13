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Ринг-герлз нужны ММА. Чемпионка UFC не поддержала Хабиба
Валентина Шевченко отметила роль девушек в американском промоушене
13 сентября 10:42
Валентина Шевченко / Фото - TwitterЧемпионка наилегчайшего женского веса UFC Валентина Шевченко (20-3) не согласилась с мнением непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова относительно присутствия ринг-герлз на поединках, а также стала на защиту девушек.
Цитирует Шевченко BJ Penn.
«Ринг-герлз были с первого поединка UFC. Они были с самого начала любого боевого вида спорта. И говорить, что они не относятся к боевым видам спорта, это плохо. Это неправильно, потому что они являются частью шоу. Можно сказать, что без них ни один боец не находился бы на той позиции, на которой он сейчас находится. Если не было девушек в ринге, света, фанатов, звука, было бы просто скучно смотреть поединки. Все эти мелкие детали, дополняют полную картину. Вот почему не может быть никаких дискуссий относительно ринг-герлз. Они являются частью как самых больших рекламных акций, так и самых маленьких».
Ранее Хабиба подколол бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5), а также скандальный американец Нэйт Диас (20-13).
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