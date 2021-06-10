Нуньес сообщила, когда намерена завершить карьеру в ММА
Чемпионка UFC Нуньес бросила вызов Ким Кардашьян. Ответила «Киборг»
Супермодель проигнорировала вызов бразильянки
16:51
Нуньес и Кардашьян / фото - Sportsroomorg
Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес (21-4) предложила подраться супермоделе Ким Кардашьян. Звезда телешоу не ответила на вызов бойца в Twitter.
Зато экс-соперница бразильянки Крис «Киборг» Жустино (24-2-1) напомнила о себе. Аманда завоевала свой первый пояс промоушена, победив именно Крис.
«Эй, Ким Кардашьян, давай сделаем это! Лол».
«Я знаю, какого боя хотят фанаты».
Hey @KimKardashian let’s do this? lol pic.twitter.com/wJwTjof307— Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) June 8, 2021
Ранее Дэйна Уайт в шутку предложил устроить бой Аманды против Ким.
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