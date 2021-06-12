Невероятный Амосов – новый чемпион Bellator, и другие результаты прошедшего турнира
«Чемпионские слезы». Амосов не сдержал эмоции после завоевания титула Bellator
Украинец добыл 26-ю победу в MMA
08:30
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Ярослав Амосов / Фото: Lucas Noonan / Bellator
Украинец Богдан Амосов (26-0) в поединке с Дугласом Лимой (32-9) на турнире Bellator 260 завоевал чемпионство организации в полусреднем весе.
Первый чемпион Украины по смешанным единоборствам в топовой организации не справился с эмоциями – это были слезы радости:
An emotional @YaroslavAmosov is your new #Bellator world welterweight champ.#MMA #Bellator260 pic.twitter.com/qvSujc6WTc— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021
Детально о ходе поединка можно в текстовой трансляции боя.
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