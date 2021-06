«Чемпионские слезы». Амосов не сдержал эмоции после завоевания титула Bellator

Ярослав Амосов / Фото: Lucas Noonan / Bellator

Украинец Богдан Амосов (26-0) в поединке с Дугласом Лимой (32-9) на турнире Bellator 260 завоевал чемпионство организации в полусреднем весе.



Первый чемпион Украины по смешанным единоборствам в топовой организации не справился с эмоциями – это были слезы радости:

An emotional @YaroslavAmosov is your new #Bellator world welterweight champ.#MMA #Bellator260 pic.twitter.com/qvSujc6WTc