«Чемпионские слезы». Амосов не сдержал эмоции после завоевания титула Bellator

Украинец добыл 26-ю победу в MMA

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Ярослав Амосов / Фото: Lucas Noonan / Bellator

Украинец Богдан Амосов (26-0) в поединке с Дугласом Лимой (32-9) на турнире Bellator 260 завоевал чемпионство организации в полусреднем весе.



Первый чемпион Украины по смешанным единоборствам в топовой организации не справился с эмоциями – это были слезы радости:

Детально о ходе поединка можно в текстовой трансляции боя.