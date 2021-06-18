Амосов: «Макдональд – человек на которого я равнялся, а теперь мы деремся на плюс-минус одном уровне»
Чемпионский трофей. Амосов опробовал нового двухколесного монстра
Мотоцикл украинцу вручили после в подарок после завоевания титула Bellator
20:58
Ярослав Амосов с чемпионским поясом / Фото: Lucas Noonan / Bellator
У новоявленного чемпиона Bellator в полусреднем весе Ярослава Амосова
(26-0) есть страсть. Украинец очень любит кататься на мотоциклах.
После завоевания титула Ярославу вручили шикарный подарок. Амосов был очень рад и уже успел опробовать новый байк:
Напомним, что Ярослав рассказал, с кем хочет провести следующий поединок.
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