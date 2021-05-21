Чендлер: «Не держу зла на Оливейру. Такова природа ММА»

Майкл Чендлер / фото - Getty Images

Бывший претендент на титул чемпиона легкого веса Майкл Чендлер (22-6) в очередной раз высказался о поражении Чарльзу Оливейре (31-8) на UFC 262. Цитирует Чендлера ESPN.

Конечно, после поражения тяжелее всего пытаться сфокусироваться на позитивных моментах. Периодически – бам! – это у меня в голове. Или я захожу в соцсети и вижу хайлайты или Чарльза Оливейру.

Хотя самое забавное в этом процессе то, что когда я вижу Оливейру с поясом, я не зол на него. Я даже на себя не зол. Я не смотрю на это как на противостояние Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры. Я смотрю на это как на ММА».