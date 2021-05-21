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Чендлер: «Не держу зла на Оливейру. Такова природа ММА»
Бывший претендент на титул прокомментировал свое поражение на UFC 262
12:42
Майкл Чендлер / фото - Getty Images
Бывший претендент на титул чемпиона легкого веса Майкл Чендлер (22-6) в очередной раз высказался о поражении Чарльзу Оливейре (31-8) на UFC 262. Цитирует Чендлера ESPN.
«Мне кажется, когда поединок закончился во второй раунде, учитывая, как прошел первый раунд, все в Хьюстоне подумали: «Как, черт побери, это произошло?», потому что я вел поединок, был близок к тому, чтобы финишировать его. Но такова природа нашего бизнеса. Я делал это с оппонентами неоднократно в своей карьере. Ты попадаешь хорошим ударом и думаешь: «Ничего себе, это было легко, бой уже закончился».
Конечно, после поражения тяжелее всего пытаться сфокусироваться на позитивных моментах. Периодически – бам! – это у меня в голове. Или я захожу в соцсети и вижу хайлайты или Чарльза Оливейру.
Хотя самое забавное в этом процессе то, что когда я вижу Оливейру с поясом, я не зол на него. Я даже на себя не зол. Я не смотрю на это как на противостояние Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры. Я смотрю на это как на ММА».
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