Чендлер: «Оливейра заслуженно получил титул, но я вернусь за этим поясом»

Американский боец похвалил новоиспеченного чемпиона UFC в легком весе

Майкл Чендлер / фото - sportskeeda.com

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер (22-6) похвалил новоиспеченного чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейру (31-8), за то, что тот смог выжить в первом раунде их поединка, когда был на грани досрочного поражения.

Слова Чендлера приводит портал mmanews.com:

«Да, Чарльз показал, что у него хватило смелости пройти через это. Он упал, был потрясен, я находился сверху и был готов закончить бой. Оливейра действительно проделал хорошую работу, связав меня, чтобы я не мог наносить сильные удары руками и локтями. Он преодолел трудные моменты нашего поединка. Я никогда не отношусь к боям с шуткой и всегда слежу за своими словами. Я сказал о нашем поединке, как его видел. Во время нашего боя Оливерйа показал, что круче, чем многие о нем думали. Так что я снимаю перед ним шляпу. Чарльз заслуженно получил чемпионский титул в легком весе, но я вернусь за этим поясом».

Чарльз Оливейра поделился своими эмоциями после досрочной победы над Майклом Чендлером в мэйн-ивенте турнире UFC 262.