Чендлер – Оливейре: «В реванше я прикончу тебя за два раунда»

Майкл Чендлер / фото - wmmaa.org

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) заявил о своем желании провести реванш с экс-чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой (33-8).

Ok, just watched #UFC274 - congrats to Oliveira...but I will finish you within 2 rounds in a rematch. See you this fall/summer. Who wants to see this unfinished business rematch?