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Оливейра «задушил» Гэтжи на UFC 274

Бразилец успел дважды побывать в нокдауне
MMA
09:10
Оливейра «задушил» Гэтжи на UFC 274
Фото: cbssports.com

В Финиксе (штат Аризона, США) в рамках главного события турнира UFC 274 октагон разделили чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) и Джастин Гэтжи (23-4).

Напомним, что чемпионский пояс на кону этого противостояния стоял только для представителя США. Оливейра не вложился в лимит легкого веса на взвешивании и был лишен титула независимо от исхода противостояния.

С первого раунда соперники не стали тратить время на разведку, при этом агрессором выступил Оливейра. Чарльз начал сближаться с Джастином, вынуждая его вступить в размены ударами.

В свою очередь Гэтжи не растерялся и отправил Оливейру дважды в нокдаун. Все же Чарльз сумел подняться и не выглядел потрясенным. При этом Оливейра не сбавлял темп и уже сам смог отправить на настил Гэтжи.

В отличие от американца, бразилец не стал заигрывать с публикой и бросился на своего соперника. Оливейра вышел на удушающий приемом, вынудив оппонента сдаться.

Рене Тер Велде
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Чарльз Оливейра Джастин Гэтжи

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