Чендлер – о поединке с Гэтжи: «Верю, что вырублю его»
Чендлер высказался о вызове от протеже Хабиба
Майкл высоко оценил мастерство Махачева
09:00
Майкл Чендлер / Фото: Инстаграм
Топовый легковес UFC Майкл Чендлер (22-6) высказался о вызове от россиянина Ислама Махачева (19-1). Слова американца приводит mmafighting.com.
«Ислам во время боя с Мойзесом сделал то, что и обещал перед боем. Теперь, на послематчевой пресс-конференции, он также делает то, что должен. Он сейчас находится девятым в рейтинге и должен назвать как можно больше имен. Это парильный ход.
Он сделал огромную работу в этом поединке. Я должен снять шляпу перед ним. У парня светлое будущее, посмотрим, что будет дальше».
Напомним, ранее Махачев досрочно выиграл у малоизвестного, но опасного бразильца Тиаго Мойзеса.
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