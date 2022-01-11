Чендлер: «Я не готов биться с Фергюсоном в феврале»

Майкл Чендлер / фото - Getty Images

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) на шоу The MMA Hour заявил, что не готов драться с Тони Фергюсоном (25-6) в феврале, как того хочет «Эль Кукуй».

Когда боец говорит: «Я хочу биться с кем-то, но за такие-то деньги, или в такой-то день, или в таком-то весе», когда ты добавляешь все эти нюансы, действительно ли ты хочешь получить этот поединок? Или ты хочешь получить его на своих условиях, или когда твой оппонент не готов биться? Я не готов биться в феврале. До этого карда меньше пяти недель.

Да, такие слухи были. Тони что-то закидывал в Twitter, Гиллеспи что-то закидывал в Twitter. Но Twitter – это то место, где люди болтают».