Чендлер: «Мой бой с Конором будет грандиозным событием»
Чендлер: «Я не готов биться с Фергюсоном в феврале»
Американец прокомментировал потенциальный бой с соотечественником
09:30
Майкл Чендлер / фото - Getty Images
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) на шоу The MMA Hour заявил, что не готов драться с Тони Фергюсоном (25-6) в феврале, как того хочет «Эль Кукуй».
«Тони – интересный кот, вот что я могу сказать. У нас сейчас январь, так что с моего поединка прошло 8-10 недель. Из них 6 недель мне понадобилось, чтобы восстановиться и потихоньку втягиваться в тренировки. Я слышал, на прошлой неделе он сказал, что хочет биться со мной в феврале, то есть на пятинедельном уведомлении.
Когда боец говорит: «Я хочу биться с кем-то, но за такие-то деньги, или в такой-то день, или в таком-то весе», когда ты добавляешь все эти нюансы, действительно ли ты хочешь получить этот поединок? Или ты хочешь получить его на своих условиях, или когда твой оппонент не готов биться? Я не готов биться в феврале. До этого карда меньше пяти недель.
Да, такие слухи были. Тони что-то закидывал в Twitter, Гиллеспи что-то закидывал в Twitter. Но Twitter – это то место, где люди болтают».
Тони Фергюсон вызвал на поединок Майкла Чендлера.
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