Чикадзе нокаутировал Барбозу, Родригес победил Ли единогласным решением судей
На арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился турнир UFC on ESPN 30, главным событием которого стал бой в полулегком весе между опытным бразильцем Эдсоном Барбозой (22-10) и грузином Гигой Чикадзе (14-2).
Предлагаем вашему вниманию результаты турнира UFC on ESPN 30:
Гига Чикадзе победил Эдсона Барбозу техническим нокаутом в третьем раунде
Брайан Баттл победил Гектора Урбину сабмишеном (удушение сзади) во втором раунде
Рики Турсиос победил Брэйди Хистенда раздельным решением судей
Дэниел Родригес победил Кевина Ли единогласным решением судей
Андре Петроски победил Майкла Гилмора техническим нокаутом в третьем раунде
Джеральд Миршерт победил Махмуда Мурадова сабмишеном (удушение сзади) во втором раунде
Абдул Разак Альхассан победил Алессио Ди Чирико нокаутом в первом раунде
Веллингтон Турман победил Сэма Алви раздельным решением судей
Дастин Джейкоби победил Даррена Стюарта техническим нокаутом в первом раунде
Джей Джей Олдрич победила Ванессу Демопулос единогласным решением судей
Пэт Сабатини победил Джамалла Эммерса сабмишеном (скручивание пятки) в первом раунде
Мана Мартинес победила Гвидо Каннетти раздельным решением судей
В главном бою турнира Гига Чикадзе нокаутировал Эдсона Барбозу.
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